vor 49 Min.

Deutsches Eishockey-Team scheitert im WM-Viertelfinale

Deutschlands Eishockey-Team ist im WM-Viertelfinale ausgeschieden.

Trotz einer lange guten Leistung verlor die DEB-Auswahl mit 1:5 gegen Tschechien. Das Tor von Frank Mauer in der 38. Minute reichte am Abend in Bratislava gegen den zwölfmaligen Weltmeister nicht. Deutschland beendet die erste Weltmeisterschaft unter dem neuen Bundestrainer Toni Söderholm auf dem sechsten Platz und damit so gut wie seit dem vierten Platz 2010 nicht mehr. (dpa)

