Deutschland holt mit 1:1 gegen Schweiz EM-Gruppensieg

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich bei der EM den Gruppensieg gesichert.

Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielte am Sonntag in Frankfurt 1:1 (0:1) gegen die Schweiz und bestreitet ihr Achtelfinale nun am kommenden Samstag (21.00 Uhr) in Dortmund.

