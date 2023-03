Deutschland verdoppelt Erdbeben-Hilfe für Türkei und Syrien

Deutschland verdoppelt die Hilfe für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien.

Deutschland verdoppelt die Hilfe für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Insgesamt sollen nun 240 Millionen Euro mobilisiert werden, wie Außenministerin Annalena Baerbock am Montag vor einer internationalen Geberkonferenz in Brüssel ankündigte.

(dpa)