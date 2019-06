vor 19 Min.

Deutschlands U21-Team verliert EM-Finale gegen Spanien

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ihren dritten Europameister-Titel verpasst.

Die Auswahl von Fußball-Trainer Stefan Kuntz verlor am Abend im Finale in Udine mit 1:2 gegen Spanien und schaffte es damit nicht, als erste deutsche U21 ihren Titel erfolgreich zu verteidigen. Vor 23 232 Zuschauern im ausverkauften Stadion Friuli brachte Fabian Ruiz die Spanier in Führung, Dani Olmo traf dann nach einer starken Phase der DFB-Auswahl. Das Anschlusstor von Nadiem Amiri fiel zu spät. (dpa)

