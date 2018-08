vor 19 Min.

Dieter Thomas Heck ist tot

Der Showmaster Dieter Thomas Heck ist tot.

Der langjährige Moderator der "ZDF-Hitparade" starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie der Medienanwalt Christian Schertz am Freitagabend im Namen der Familie in Berlin mitteilte. (dpa)

