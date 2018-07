vor 56 Min.

Djokovic und Anderson bestreiten Endspiel von Wimbledon Newsticker

Der frühere Weltranglisten-Erste Novak Djokovic und der südafrikanische Außenseiter Kevin Anderson bestreiten heute das Wimbledon-Endspiel der Herren.

Der 31 Jahre alte serbische Tennisprofi Djokovic geht als Favorit in die Partie und strebt seinen vierten Wimbledon-Titel an. US-Open-Finalist Anderson will sich seinen ersten Grand-Slam-Titel sichern. Beide Halbfinale waren als längste Vorschlussrundenpartien in die Wimbledon-Geschichte eingegangen. (dpa)

Themen Folgen