vor 40 Min.

Dobrindt: Soldaten in Uniform sollen kostenlos Bahn fahren

Soldaten in Uniform sollen nach CSU-Angaben künftig kostenlos mit der Bahn fahren dürfen.

"Das kostenfreie Bahnfahren für Soldaten in Uniform ist ausgemachte Sache", berichtete CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach Teilnehmerangaben in einer CSU-Vorstandssitzung in München. Letzte Details würden jetzt noch geklärt. "Das ist eine wichtige Wertschätzung für unsere Soldaten und ein starker Beitrag für die Verankerung der Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft", lobte Dobrindt. (dpa)

