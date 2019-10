vor 21 Min.

Dortmund gewinnt Spitzenspiel gegen Gladbach mit 1:0

Borussia Dortmund hat das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach gewonnen.

Die Elf von Trainer Lucien Favre setzte sich am Abend mit 1:0 durch und sicherte sich nach drei Remis in Serie den vierten Saisonerfolg. Der FC Bayern hatte vorher den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Bayern kamen beim FC Augsburg nicht über ein 2:2 hinaus. Leipzig und Wolfsburg trennten sich 1:1, Union Berlin gewann 2:0 gegen Freiburg. Fortuna Düsseldorf feierte einen 1:0-Sieg gegen Mainz. Bremen und Hertha BSC spielten 1:1. (dpa)

