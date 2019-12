vor 46 Min.

Drei Deutsche sterben durch Lawinenunglück in Südtirol

Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind drei Deutsche ums Leben gekommen - darunter zwei siebenjährige Mädchen.

Das bestätigte ein Sprecher der Carabinieri in Bozen der dpa. Eine 25-jährige Frau und eines der Mädchen stammen aus Hauteroda in Thüringen, das andere Mädchen aus Eschweiler in Nordrhein-Westfalen. Die Menschen seien auf einer Piste im Schnalstal westlich von Meran unterwegs gewesen, als sich die Lawine gegen Mittag löste und in ein Skigebiet raste. Ein elfjähriger Junge und sein Vater, die ebenfalls aus Eschweiler stammen, wurden bei dem Lawinenabgang verletzt. (dpa)

