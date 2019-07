vor 38 Min.

Drei Menschen an Tankstelle in Südfrankreich erschossen

Durch Schüsse an einer Tankstelle in Südfrankreich sind Berichten zufolge drei Menschen getötet worden.

Der Vorfall ereignete sich am Abend in der Stadt Ollioules nahe Marseille, wie der Sender Franceinfo unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete. Ein Verdächtiger war demnach am späten Abend noch auf der Flucht. Mehrere französische Medien schrieben, es könnte sich um einen Racheakt mit unklaren Hintergründen handeln. (dpa)

Themen Folgen