vor 54 Min.

Drei Schwerverletzte bei Unfall auf A2

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 in Brandenburg sind drei Männer schwer verletzt worden.

Ein 36-jähriger Lastwagenfahrer sei mit seinem Fahrzeug auf einen auf der Standspur stehenden Lkw aufgefahren, teilte die Polizei mit. In dem stehenden Fahrzeug saßen zwei 34 Jahre alte Männer. Nach dem Zusammenprall wurden die drei Beteiligten in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall wurde die A2 in Richtung Magdeburg voll gesperrt. Die Reinigungsarbeiten sollen sich noch bis in den Vormittag hinziehen. (dpa)

