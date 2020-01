19:47 Uhr

Drei Tote bei Überfall auf Bus in Kenia

Nairobi (dpa) – In einer Küstenregion im Osten Kenias sind bei einem Überfall auf einen Bus drei Menschen getötet und weitere drei verletzt worden.

Die Attacke ereignete sich nach Behördenangaben am Morgen in der Region um Nyongoro. Der Bus geriet auf seinem Weg von Malindi nach Mokowe in einem Waldstück unter Feuer. Der Fahrer konnte weiterfahren, sagte der zuständige Kommissar Irungu Macharia. Es werde eine terroristische Attacke vermutet. Aber es könnten auch Banditen oder irgendwelche anderen kriminellen Elemente gewesen sein. (dpa)

