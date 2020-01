vor 50 Min.

Dritte Infektion mit Coronavirus in Frankreich bestätigt

In Frankreich ist eine dritte Infektion mit dem aus China stammenden neuen Coronavirus bestätigt worden.

Es handele sich dabei um einen nahen Verwandten einer der beiden Personen, bei denen die neue Lungenkrankheit zuvor diagnostiziert worden war, teilte das Gesundheitsministerium am späten Abend mit. Alle drei Patienten hätten sich zuvor in China aufgehalten und seien in Krankenhäusern isoliert worden. Zurzeit werde geprüft, mit wem sie noch in Kontakt gewesen sein könnten. Es sind die ersten bestätigten Fälle in Europa. (dpa)

