vor 38 Min.

Durchbruch im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes Newsticker

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Durchbruch erzielt.

Beide Seiten nahmen einen Kompromiss an, wie die Deutsche Presse-Agentur am frühen Mittwochmorgen in Potsdam erfuhr. (dpa)

