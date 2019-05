15.05.2019

Dutzende Verletzte an Gaza-Grenze während ESC

Bei Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze sind laut palästinensischen Angaben 65 Menschen verletzt worden.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Die Palästinenser protestierten wegen des Nakba-Tages. Dabei gedenken sie stets der Vertreibung und Flucht Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Israel hat eine Blockade über den Gazastreifen verhängt, die seit Jahren von Ägypten mitgetragen wird. In Tel Aviv findet in dieser Woche der ESC statt. (dpa)

Themen Folgen