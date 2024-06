Georgiens Torwart: Kwaratschelia kann Ballon d'Or gewinnen

Georgiens Keeper Mamardaschwili spielt in Spanien und weiß: Sein Team ist im Achtelfinale gegen die Iberer nur Außenseiter. Einen georgischen Spieler hält er trotzdem für besser als alle Spanier.

Aus Sicht von Georgiens bislang so starkem EM-Torwart Giorgi Mamardaschwili hat sein Teamkollege Chwischa Kwaratschelia das Zeug, zum besten Fußballer der Welt gekürt zu werden. "Ich bin ein Fan von Kwaratschelia und ich glaube, er ist einer der Besten in der Welt", sagte der 23-Jährige. "Er ist ein Spieler, der den Ballon d'Or gewinnen kann." Der Ballon d'Or ist der vom europäischen Dachverband UEFA und der französischen Fachzeitschrift "France Football" verliehene Preis für die besten Fußballer der Welt.

Zuletzt hatte Mamardaschwili mit einem Lächeln gesagt, Kwaratschelia sei besser als alle Spanier. Die Iberer sind an diesem Sonntag in Köln (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) Georgiens Achtelfinal-Gegner und klarer Favorit. "Das ist vollkommen in Ordnung. Er muss seine Mitspieler verteidigen", sagte der auf Mamardaschwilis Aussagen angesprochene spanische Nationalcoach Luis de la Fuente. "Ich glaube auch, dass unsere Spieler die besten in der Welt sind. Aber ich respektiere auch alle anderen."

Mamardaschwili, der in Spanien beim FC Valencia spielt, hat sich trotz der klar verteilten Favoritenrolle auch auf einen möglichen Elfmeterkrimi vorbereitet. "Vor jedem Spiel schauen wir uns die gegnerischen Spieler an. Wir bereiten uns vor und schauen uns an, wie sie Elfmeter schießen", sagte er.

(dpa)