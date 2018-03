03:53 Uhr

EU-Justizkommissarin fordert Klärung von Facebook Newsticker

Im Facebook-Datenskandal fordert EU-Justizkommissarin Vera Jourová das US-Unternehmen zur Klärung auf.

"Ich verlange von Facebook weitere Klarstellungen, etwa inwieweit europäische Nutzer betroffen sind", sagte Jourová der "Bild am Sonntag". Demnach will die Justizkommissarin die Geschäftsführung von Facebook per Brief zu einer Stellungnahme auffordern. Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica sich über eine App unerlaubt Zugang zu einigen Daten von mehr als 50 Millionen Profilen von Facebook-Nutzern verschafft hatte. (dpa)

