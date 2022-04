EU finanziert weitere Waffenlieferungen an die Ukraine

Die EU wird weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen.

Das kündigte der Rat der EU-Mitgliedssaaten am Mittwoch in Brüssel an.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-907200/1 (dpa)