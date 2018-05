vor 53 Min.

EU kündigt Vergeltungszölle auf US-Produkte an Newsticker

Die EU wird mit Vergeltungszöllen auf die von den USA angekündigten Sonderzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumprodukte reagieren.

Das kündigte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstagnachmittag in Brüssel an. (dpa)

