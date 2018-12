01:09 Uhr

EU macht Großbritannien Brexit-Zusicherungen

Die Europäische Union hat Großbritannien neue Zusicherungen gegeben, um die Brexit-Blockade im Londoner Parlament zu lockern.

In einer Erklärung beim Brüsseler Gipfel beteuerten die 27 bleibenden EU-Länder am späten Abend, dass die Anwendung der Sonderregeln für eine offene Grenze in Irland wenn irgend möglich vermieden werden sollen. Sollte der sogenannte Backstop dennoch gebraucht werden, "würde er nur befristet angewandt", heißt es. Man werde dann eine Lösung suchen, die eine "harte Grenze" vermeide. (dpa)

