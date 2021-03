vor 20 Min.

EU verhängt im Fall Nawalny neue Russland-Sanktionen

Die EU verhängt wegen der Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny Sanktionen gegen ranghohe russische Staatsfunktionäre.

Ein entsprechender Rechtsakt sei am Dienstag im schriftlichen Verfahren verabschiedet worden und solle in Kürze im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von Diplomaten in Brüssel.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-655579/1 (dpa)

Themen folgen