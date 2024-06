"Anflug von Optimismus": Hoffnung bei Tschechien-Star Schick

Noch ist nicht klar, ob Torjäger Patrik Schick bei den Tschechen bis zum entscheidenden EM-Spiel gegen die Türkei wieder fit wird. Doch hoffnungslos ist die Lage nicht mehr.

Bei der tschechischen Fußball-Nationalmannschaft wächst die Hoffnung, den verletzten Stürmerstar Patrik Schick von Bayer Leverkusen im entscheidenden dritten EM-Vorrunden-Spiel gegen die Türkei vielleicht doch noch einsetzen zu können. Teammanager Jaroslav Köstl sagte bei einer Pressekonferenz in Hamburg: "Patrik wird erst am späten Nachmittag zu einer MRT-Untersuchung ins Krankenhaus fahren. Aber eine erste leichte Untersuchung gestern Abend hat uns einen Anflug von Optimismus gegeben, den wir nach dem Spiel noch nicht hatten."

Der 28 Jahre alte Schick hatte am Samstag beim 1:1 (0:1) gegen Georgien zunächst das Ausgleichstor für die Tschechen erzielt (59.) und war dann nur acht Minuten später wegen einer Wadenverletzung ausgewechselt worden. "Wir sind nicht sehr optimistisch, was seine Verletzung angeht", sagte Trainer Ivan Hasek noch bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Die Tschechen treffen am Mittwochabend in ihrem letzten Gruppenspiel auf die Türkei (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) und haben immer noch die Chance, mit einem Sieg das Achtelfinale der Europameisterschaft zu erreichen.

(dpa)