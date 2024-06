Bericht: Prinz William hielt Kabinenansprache nach Spiel

Der britische Thronfolger ist Präsident des englischen Fußballverbands und begeisterter Fan. Doch die Leistung der Three Lions bleibt hinter den Erwartungen zurück. Ob royale Aufmunterung hilft?

Prinz William (42) hat einem Medienbericht zufolge nach dem enttäuschenden 1:1 von England im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark eine Kabinenansprache gehalten. Der britische Thronfolger hatte sich das Spiel im Stadion in Frankfurt angesehen. Er war gemeinsam mit Dänemarks König Frederik X. (56) und dessen Tochter Prinzessin Josephine (13) auf der Tribüne zu sehen.

Royaler Aufmunterungsversuch

Nach dem Spiel soll er zur Mannschaft in die Kabine gekommen sein, wie der "Telegraph" am Sonntag berichtete. "Er hat einfach versucht, uns alle aufzumuntern. Er sagte, es sei nicht das Ende der Welt", verriet demnach der 20-jährige Mittelfeldspieler Adam Wharton, der während des Spiels nicht zum Einsatz kam.

England führt die Gruppe C an und trifft am Dienstag im letzten Gruppenspiel auf Slowenien. Das Team von Trainer Gareth Southgate würde mit einem Unentschieden die letzten Zweifel am Achtelfinaleinzug beseitigen.

Hohe Erwartungen

Nach starken Leistungen bei den vergangenen Turnieren wuchs in England zuletzt die Hoffnung auf einen Titel. Southgate, der das Team bereits seit 2016 trainiert, deutete schon seinen Abschied an, sollte England die Trophäe dieses Mal nicht nach Hause bringen. Die bisherige Leistung des Teams bei der EM in Deutschland stößt aber auf teils harsche Kritik.

(dpa)