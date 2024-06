Kroatien-Coach will Modric "nicht dosieren"

Luka Modric ist fast 40 und dirigiert immer noch das Mittelfeld der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft. Wird die EM sein letztes großes Turnier?

Für Kroatiens Fußball-Nationalmannschaft ist Kapitän Luka Modric auch im hohen Alter noch der wichtigste Erfolgsfaktor.

"Wenn man bedenkt, wie er lebt, wie viel er trainiert, ist es etwas Faszinierendes, dass jemand im Alter von 38 Jahren so spielt, sich so verhält und so lange durchhält. Luka sollte nicht dosiert werden, er sollte möglichst viel spielen dürfen, dann geht es ihm besser", sagte Nationaltrainer Zlatko Dalic der kroatischen Online-Zeitung "index.hr".

Seit 2006 trägt Modric das karierte Trikot. Nun soll der quirlige Mittelfeld-Dirigent das kleine Land von der Adria erstmals in ein EM-Halbfinale führen. Zum Auftakt trifft Kroatien am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf Mitfavorit Spanien. Weitere Gruppengegner sind Italien und Albanien.

Die Kroaten gehören nicht zu den Titelanwärtern, nach Platz zwei (2018) und drei (2022) bei den Weltmeisterschaften rechnet sich der Balkan-Staat aber durchaus Chancen aus.

"Größte kroatische Fußballspieler aller Zeiten"

Für Modric dürfte es die große Abschiedstour im Nationalteam werden. "Nach Luka wird es eine Wachablösung geben. Aber solange Luka hier ist, nennen wir es 'die goldene Generation. Er ist der größte kroatische Fußballspieler aller Zeiten", schwärmte Dalic über den sechsmaligen Champions-League-Sieger.

Auch Modrics Teamkollegen hoffen, dass der Weltfußballer von 2018 "noch 100 Jahre" im Team bleibt. "Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, Luka wird selbst entscheiden, was das Beste für ihn ist, wie motiviert er ist", äußerte Abwehrspieler Domagoj Vida.

(dpa)