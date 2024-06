Schlechter Rasen: Schweiz zieht vor Schottland-Spiel um

Sportlich läuft es bei der Schweiz top. Nur die Trainingsstätte in Stuttgart entspricht nicht den Vorstellungen der Eidgenossen.

Weil der Rasen im Stuttgarter Trainingsstadion an der Waldau wegen seines schlechten Zustands ausgetauscht werden muss, zieht die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft für ihre letzten Übungseinheiten vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Schottland am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD/MagentaTV) in Köln um. Sowohl am Montag als auch am Dienstag absolvieren die Eidgenossen ihre Vorbereitung auf dem Trainingsplatz des VfB Stuttgart im Robert-Schlienz-Stadion, wie der Schweizer Verband mitteilte.

Demnach seien an mehreren Stellen des Platzes im Stadion des Regionalligisten Stuttgarter Kickers die Wurzeln des Grases abgestorben. Nach der Auswechslung des Rasens wollen sich die Schweizer, die mit einem 3:1-Sieg gegen Ungarn erfolgreich in die EM-Endrunde gestartet sind, ab Donnerstag wieder im Stadion an der Waldau auf das abschließende Vorrundenduell mit EM-Gastgeber Deutschland vorbereiten.

(dpa)