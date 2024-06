Vor Abflug zur EM: Tausende Fans feiern dänisches Team

Dänemark ist schon im EM-Fieber. Der Abschied der Fußball-Nationalmannschaft findet im Vergnügungspark Tivoli statt - und wird live im Fernsehen übertragen.

Die dänische Nationalmannschaft ist von mehreren tausend Fans zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland verabschiedet worden. Die Show im Vergnügungspark Tivoli im Zentrum der Hauptstadt Kopenhagen wurde live im dänischen Fernsehen übertragen.

Alle 26 Spieler sowie Trainer Kasper Hjulmand traten dabei auf einer Bühne auf. "Es sind die dänischen Fans, für die wir spielen. Sie unterstützen uns immer und gehen mit uns durch dick und dünn", sagte Kapitän Simon Kjaer vom AC Mailand. "Es bedeutet uns alles, diese Unterstützung der Menschen zu spüren."

Die Dänen fliegen am Dienstag in ihr EM-Quartier im baden-württembergischen Freudenstadt. Ihr erster EM-Gegner ist am Sonntag in Stuttgart Slowenien (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV).

