12:31 Uhr

Effenberg wird Manager beim KFC Uerdingen

Stefan Effenberg wird Manager bei Fußball-Drittligist KFC Uerdingen.

Wie der Verein mitteilte, tritt der frühere Nationalspieler sein Amt mit sofortiger Wirkung an. Der 51-jährige soll voraussichtlich am Mittwoch auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Der einstige Bundesligist Uerdingen steht nach nur drei Siegen kurz vor den Abstiegsplätzen. Der vom russischen Investor Michail Ponomarew unterstützte Club hat in diesem Jahr bereits einige Trainer verschlissen. (dpa)

