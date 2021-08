vor 35 Min.

Eine Tote nach Flutwelle in der Höllentalklamm geborgen

Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze ist am Dienstagmorgen eine tote Frau aus dem Wasser geborgen worden.

Das teilte ein Polizeisprecher in Rosenheim mit. © dpa-infocom, dpa:210817-99-869506/1 (dpa)

Themen folgen