vor 59 Min.

Einschusslöcher: Bürgerbüro von SPD-Politiker angegriffen

Das Bürgerbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle in Sachsen-Anhalt ist angegriffen worden.

An einer Scheibe wurden Einschusslöcher festgestellt. Der Staatsschutz ermittelt. Es wurde offenbar auch auf andere Gebäude geschossen. "Ich mache mir natürlich Sorgen, dass es Menschen gibt, die mit Gewalt gegen Politiker vorgehen, das verurteile ich aufs Schärfste", sagte der im Senegal geborene Diaby der dpa. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Drohungen von Rechtsextremisten gegen Politiker gegeben. Hintergründe des Vorfalls in Halle sind noch unklar. (dpa)

