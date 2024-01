Einzigartige Reise

14:01 Uhr

"A Highland Song": Ein Mädchen bezwingt die Natur

Szene aus «A Highland Song»: Was mag sich in dem Haus verbergen?

Wandern macht Spaß, so lange die Beine mitmachen. In diesem Abenteuerspiel geht es aber so lange durch die schottischen Highlands, dass man dabei hart auf die Probe gestellt wird.