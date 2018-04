22:05 Uhr

Eisbären Berlin erzwingen entscheidendes siebtes Spiel Newsticker

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga ein entscheidendes siebtes Playoff-Finale um die Meisterschaft erzwungen.

Die Berliner gewannen gegen Titelverteidiger Red Bull München mit 5:3. In der Serie steht es damit 3:3. Die Entscheidung fällt nun am Donnerstag in München. (dpa)

