vor 20 Min.

Elf Flüchtlinge aus Kühllaster befreit

Polizisten haben elf Flüchtlinge an einer Raststätte bei Passau aus einem Kühllaster befreit.

Die Afghanen im Alter von 14 bis 31 Jahren waren den Erkenntnissen nach in Serbien in den mit Früchten beladenen türkischen Lastwagen gestiegen. Sie wurden den Behörden übergeben, wie die Polizei mitteilte. Der 42-jährige Fahrer des Lkw hatte am Samstag an der Rastanlage Donautal-Ost Klopfgeräusche aus dem Fahrzeug gehört. Die Polizei öffnete daraufhin den Lkw und entdeckte die Migranten. Sie klagten über Atemprobleme. (dpa)

