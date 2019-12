vor 19 Min.

Elf Verletzte nach Schüssen im Zentrum von New Orleans

Im Zentrum der südlichen US-Metropole New Orleans sind bei einem Schusswechsel mindestens elf Menschen verletzt worden.

Zwei davon schweben in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Was zu dem Zwischenfall geführt hatte, ist noch unklar. Der Schusswechsel ereignete sich auf der belebten Canal Street am Rande des bei Touristen beliebten französischen Stadtviertels. Die Polizei erklärte über Twitter zudem, es habe eine Festnahme in der Nähe des Tatorts gegeben, es sei aber noch unklar, ob die Person etwas mit der Tat zu tun habe. (dpa)

Themen folgen