vor 40 Min.

Eltern unterschätzen oft Grad des Übergewichts ihrer Kinder

Viele Eltern dicker Kinder sehen ihren Nachwuchs nicht als übergewichtig an.

Mehr als die Hälfte der Eltern mit dickem Nachwuchs unterschätzt dessen Grad an Übergewicht, erklären Forscher. Auch betroffene Kinder waren sich ihres hohen Gewichtes nicht bewusst. Das hat eine Untersuchung ergeben, die auf dem europäischen Kongress für Adipositas in Glasgow vorgestellt wurde. Weltweit hat sich den Angaben zufolge die Zahl der Kinder und jungen Erwachsenen mit Fettleibigkeit in den vergangenen 40 Jahren mehr als verzehnfach. (dpa)

