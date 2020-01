06:19 Uhr

Endlich Regen - Erleichterung für Australiens Feuerwehrleute

In einigen australischen Brandgebieten hilft weiter starker Regen bei den Löscharbeiten.

Im am stärksten betroffenen Bundesstaat New South Wales wird der Niederschlag die Feuer nicht löschen, aber sie etwas eindämmen. "Ich denke, es hat einen deutlichen Motivationsschub gegeben", sagte Einsatzleiter Rob Rogers dem Fernsehsender Channel Seven. Zuvor hatte sich die Feuerwehr bei Twitter über den Regen gefreut. Dort zeigte sie ein Schild: "Gleich wieder da. Sind draußen beim Pfützen-Hüpfen!!" (dpa)

