vor 54 Min.

England nach Elfmeter-Sieg gegen Kolumbien im WM-Viertelfinale Newsticker

England hat zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder das Viertelfinale einer Fußball-Weltmeisterschaft erreicht.

Die Three Lions bezwangen im letzten WM-Achtelfinale Kolumbien mit 4:3 im Elfmeterschießen. Kapitän Harry Kane hatte den Weltmeister von 1966 in der 57. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Yerry Mina rettete die Kolumbianer mit seinem Kopfballtreffer in die Verlängerung. Für die Engländer war es im vierten Versuch der erste Sieg in einem WM-Elfmeterschießen. Gegner im Viertelfinale am Samstag in Samara sind die Schweden, die 1:0 gegen die Schweiz gewannen. (dpa)

Themen Folgen