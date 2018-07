03:49 Uhr

England will K.o.-Fluch beenden - Schweizer gegen Schweden Newsticker

England will bei der Fußball-WM in Russland den ersten Einzug ins Viertelfinale seit dem Sommermärchen 2006 in Deutschland perfekt machen.

Die Three Lions treffen im Spartak-Stadion von Moskau am Abend auf Kolumbien. Der letzte Sieg in einem K.o.-Spiel bei einem großen Turnier war den Engländern vor zwölf Jahren im WM-Achtelfinale in Stuttgart beim 1:0 gegen Ecuador gelungen - damals noch mit Siegtorschütze David Beckham. Der mögliche Viertelfinal-Konkurrent wird bereits zuvor zwischen Schweden und der Schweiz in St. Petersburg ermittelt. (dpa)

