vor 53 Min.

Ermittler schalten Online-Marktplatz für Drogen ab

Ermittler in den USA und Europa haben einen der größten kriminellen Online-Marktplätze für Drogen und andere illegale Waren ausgehoben.

Drei mutmaßlichen Betreiber des "Wall Street Market" wurden in Deutschland gefasst und sind in Untersuchungshaft. Auch die US-Justiz hat vor einem Gericht in Los Angeles Anklage erhoben. Über die Online-Plattform wurden neben Rauschgift unter anderem auch ausgespähte Daten und gefälschte Dokumente gehandelt. Seit März hatten Ermittler die drei Deutschen im Visier. (dpa)

