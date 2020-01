22:19 Uhr

Erster Fall von neuer Lungenkrankheit in den USA

In den USA ist erstmals ein Fall der neuen Lungenkrankheit nachgewiesen worden, an der in China bereits mehr als 300 Menschen erkrankt sind.

Es handele sich um einen Mann, der nach einer Reise in die chinesische Stadt Wuhan Mitte Januar in die Westküstenmetropole Seattle zurückgekehrt sei, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC mit. Der Mann habe bei der Rückreise noch keinerlei Symptome bemerkt. Er sei im Krankenhaus. Es bestehe nur ein sehr geringes Risiko, dass er weitere Menschen anstecken könne. (dpa)

