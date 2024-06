Erwerb mitunter strafbar

vor 20 Min.

Obacht! So schützen Sie sich vor dem Kauf gefälschter Waren

Zweifel? Einige Fälschungen sind so geschickt gemacht, dass sie kaum vom Original zu unterscheiden sind.

Manche Fälschungen sind so gut, dass sie kaum vom Original zu unterscheiden sind. Am Ende ärgern sich Betroffene aber oft über zu teuer erstandene Fake-Produkte. Wie Sie vorbeugen, was sie tun können.