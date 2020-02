vor 39 Min.

Etwa 20 Wuhan-Rückkehrer in Frankreich mit Symptomen

Etwa 20 Passagiere, die mit einem Sonderflug aus Wuhan nach Frankreich zurückgekehrt sind, haben Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus.

Es seien nun Tests geplant, teilte das Gesundheitsministerium in Paris mit. In der Maschine, die von Frankreich gechartert worden war, befanden sich gut 250 Passagiere, davon rund 64 Franzosen. Ein Teil der Passagiere reiste weiter. In Frankreich sind bisher sechs Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. (dpa)

Themen folgen