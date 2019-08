vor 37 Min.

Eurojackpot geknackt: 90 Millionen Euro gehen nach Finnland

Der mit 90 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot geht nach Finnland.

Mit den Gewinnzahlen 15-18-19-41-42 und den beiden Eurozahlen 4 und 6 ist dort ein Spieler - oder eine Tippgemeinschaft - auf einen Schlag zum Multimillionär geworden. Das teilte ein Sprecher von Westlotto nach der Ziehung der Zahlen im finnischen Helsinki mit. Zum zweiten Mal in diesem Jahr war der Jackpot in der europäischen Lotterie auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen, weil er seit sieben Wochen in Folge nicht geknackt worden war. (dpa)

