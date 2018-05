27.05.2018

Europa-Park öffnet am Sonntag trotz Großbrandes Newsticker

Trotz des Großbrandes am Abend öffnet der Europa-Park Rust heute seine Tore für Besucher.

Auch die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" könne wie geplant stattfinden, twitterte ein Sprecher des Parks. Alle bis auf die vom Brand beschädigten Bereiche sollten um 9.00 Uhr öffnen. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht laut Polizei noch an. In einer Lagerhalle auf der Anlage war am Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Rund 500 Kräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren im Einsatz. (dpa)

