12:31 Uhr

Ex-Nationaltorwart Hans Tilkowski gestorben

Der frühere deutsche Fußball-Nationaltorwart Hans Tilkowski ist tot.

Der einstige Schlussmann von Borussia Dortmund, dessen Name eng mit dem legendären Wembley-Tor aus dem WM-Finale von 1966 verknüpft ist, starb am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit, wie der BVB unter Berufung auf Tilkowskis Familie am Montag bestätigte. (dpa)

