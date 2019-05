vor 33 Min.

Explosion in Einfamilienhaus in Halberstadt

Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Halberstadt ist ein Mann verletzt worden.

Ein Umkreis von 300 Metern um den Ort der Explosion sei evakuiert worden, sagte eine Polizeisprecherin in Halberstadt. 650 Anwohner seien davon betroffen. Auch die Bundesstraße 81 wurde gesperrt. Am Ort seien Chemikalien gefunden worden, die nun untersucht würden, berichtete die Sprecherin. Der verletzte Mann sei nicht in Lebensgefahr. (dpa)

