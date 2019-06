vor 53 Min.

FC Bayern gewinnt Final-Auftakt gegen ALBA Berlin

Titelverteidiger FC Bayern hat das erste Playoff-Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen ALBA Berlin gewonnen.

In einem hart umkämpften Auftaktduell setzten sich die Münchner mit 74:70 durch und gingen in der Best-of-Five-Serie mit 1:0 in Führung. Spiel zwei findet am Mittwoch in der Hauptstadt statt. (dpa)

