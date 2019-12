vor 23 Min.

FC Liverpool zittert sich zum 1:0-Sieg über Wolverhampton

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den nächsten Schritt zum Gewinn der englischen Meisterschaft gemacht.

Zum Abschluss des Fußball-Jahres 2019 gewann der Champions-League-Sieger gegen die Wolverhampton Wanderers mit 1:0. Sadio Mané erzielte in der 42. Minute den einzigen Treffer für das Team des deutschen Trainers. In der Premier League führen die Reds nach dem zehnten Liga-Sieg in Serie die Tabelle weiterhin bei einem noch auszutragenden Nachholspiel mit 13 Punkten vor Leicester City an. (dpa)

