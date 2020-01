04:45 Uhr

FDP kommt zu Dreikönigstreffen in Stuttgart zusammen

Mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart stimmt sich die FDP heute auf das politische Jahr 2020 ein.

Es wird ein Jahr mit vergleichsweise wenig Wahlen sein - neben der Bürgerschaftswahl in Hamburg im Februar wird es nur noch Kommunalwahlen im März in Bayern und im September in Nordrhein-Westfalen geben. Fraglich ist allerdings, ob die große Koalition aus Union und SPD im Bund bis zum regulären Ende der Legislaturperiode im Herbst 2021 durchhält oder es zu einer vorzeitigen Neuwahl kommt. (dpa)

Themen folgen