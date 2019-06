vor 21 Min.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wiedergewählt

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist von den Delegierten des Fußball-Weltverbandes wiedergewählt worden.

Der 49 Jahre alte Schweizer wurde beim FIFA-Kongress am Mittwoch in Paris per Akklamation für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. (dpa)

