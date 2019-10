vor 38 Min.

Facebook startet großangelegte Werbekampagne in Deutschland

Facebook will sein Image in Deutschland mit einer aufwendigen Werbekampagne verbessern.

Das Netzwerk veröffentlichte heute die ersten TV-Spots und Print-Anzeigen mit Geschichten von Menschen, die sich in Facebook-Gruppen verbinden, austauschen und unterstützen. Die Kampagne "Mehr gemeinsam" läuft bereits in den USA und in Brasilien. Facebook versucht damit, die eigentlichen Funktionen des Netzwerks in den Vordergrund zu stellen und einen Schlussstrich unter Skandale der Vergangenheit zu ziehen. (dpa)

